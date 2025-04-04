"Яркая, роскошная, неотразимая": звезда "Ворониных" появилась в эффектном платье в Дубае

Российская актриса Екатерина Волкова, звезда популярного российского сериала "Воронины", устроила фотосессию в шикарном ярком платье, подчеркнувшем ее фигуру, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Волкова разместила в Instagram. На них она позирует в роскошном красном платье в Дубае, где отдохнула недавно.

"Я запомню окружающую меня красоту и все сопровождающие меня эмоции в эти дни надолго. Было прям хорошо", - написала она, добавив афишу своих предстоящих спектаклей.

"Вы очень красивая, Екатерина. Яркая, роскошная, неотразимая", "Ну как же красиво!", "Как я люблю такие платья на красивых женщинах. Они скромные, но все подчеркивают", "Ну просто неземная красота", "Шикарная", "У вас прекрасная фигура! Фотки тоже красивые", - гласят отзывы.