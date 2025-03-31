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Эзотерика

"Как ангел": Мерьем Узерли очаровала весенним образом

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Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли представила на суд фанатов новую фотосессию - 41-летнюю актрису искупали в комплиментах, передает NUR.KZ.

Новые фотографии появились в Instagram-аккаунте турецко-немецкой актрисы. Для фотосессии Мерьем примерила черный пиджак в тонкую полоску с поясом и сиреневую шифоновую юбку с воланами. Образ дополнили лакированные туфли.

У Мерьем нюдовый макияж и распущенные волосы, это сделало образ по-весеннему легким.

"Люблю свое тело", - отметила актриса под фото.

"Всегда лучшая", "Моя султанша", "Ты выглядишь, как ангел", "Королева", "Красавица", "Я так люблю тебя", "Чудесная", "Хюррем-султан", "Принцесса, ты всегда на вершине Instagram со своей очаровательной и привлекательной красотой", - отреагировали в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2231757-kak-angel-merem-uzerli-ocharovala-vesennim-obrazom/