Звезда "Эйфории" восхитила фанатов откровенными фото в бикини

Американская актриса Сидни Суини на своей странице в Instagram опубликовала новое откровенное фото, для которого она снялась в одном купальнике, передает NUR.KZ.

Актриса Сидни Суини порадовала поклонников новой фотографией в соцсетях, которая была сделана под водой. 27-летняя звезда запечатлена на фото в откровенном раздельном бикини с завязками.

Актриса никак не стала комментировать фото в описании, но публикация собрала очень много комментариев от подписчиков звезды сериала "Эйфория".

"Самая волшебная русалка", "Она знает, что делает", "Как можно быть такой горячей под водой?", "Сколько стоит вода?", "Когда я вырасту, хочу быть такой же горячей, как Сидни", - написали поклонники актрисы.

По данным сайта IMDb, Сидни Суини родилась 12 сентября 1997 года. Ранее Суини снималась в качестве приглашенной звезды в таких сериалах, как "Милые обманщицы", "Мыслить как преступник", "Анатомия страсти", "90210" и других.

Но, как мы отмечали ранее, наибольшую известность Суини получила после исполнения роли Кэсси Говард в сериале "Эйфория" от НВО. Сериал, сделавший ее популярной вышел на экраны в 2019 году.

За роль в сериале "Эйфория" она была номинирована на премию "Эмми", однако в 2021 году получила эту награду за работу над другим проектом - сериал "Белый лотос".