"В женщине вся сила и мощь": Дана Есеева показала красоту и ловкость кочевницы

Блогер, актриса и бизнес-леди Дана Есеева, супруга актера Мейржана Туребаева, показала в соцсети колоритный видеоролик, в котором появилась в казахских национальных костюмах, передает NUR.KZ.

"Состояние Умай. На репите трек Ay Yola Homay", - написала Дана.

На видео Дана демонстрирует навыки стрельбы из лука, верховой езды, а также танцует под башкирский трек, ставший хитом. Актриса примеряет разные образы - она появляется в красивых национальных нарядах. Подписчики остались без ума от колоритных кадров.

"Супер", "Сильная шикарная женщина!", "Какая разносторонняя, восхищаюсь всеми ее качествами", "Вы мощная, красивая, нежная, добрая, сильная женщина, восхищаюсь вами", "Классно, очень красиво получилось", "В женщине вся сила и мощь, еще одно доказательство того, что ради детей женщина будет сильной и независимой", "Много раз пересмотрела! Любуюсь тобой. Молодец", - пишут ей отзывы в Сети.