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"Блистательная": 50-летняя Ева Лонгория вышла в свет в изящном платье

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Ева Лонгория
Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

50-летняя голливудская актриса Ева Лонгория появилась в роскошном платье - фанаты тут же искупали в комплиментах звезду "Отчаянных домохозяек", передает NUR.KZ.

Фото, которые Ева Лонгория разместила в своем Instagram-аккаунте, набрали свыше 64 тысяч "лайков". На них Габи из "Отчаянных домохозяек" запечатлелась в вечернем платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло ее тонкий стан.

50-летняя актриса предпочла нюдовый макияж для вечера и легкие романтические кудри.

"Гламурная премьера", - подписала она снимки.

В этом образе Лонгория появилась на премьере комедийного фильма от Disney+, в котором сыграла роль.

"Великолепная", "Потрясающая Ева", "Боже мой, какая замечательная и красивая женщина", "Ошеломительно", "Блистательная, шикарная", - сыпались комплименты в Сети в адрес актрисы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2231274-blistatelnaya-50-letnyaya-eva-longoriya-vyshla-v-svet-v-izyashchnom-plate/