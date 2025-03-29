С вишенкой и без штанов: Алессандра Амбросио показала свой домашний образ

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фото без штанов. Кадры с фотосессии в домашнем образе она разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

43-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в бежевой трикотажной кофте и белых трусах с небольшими вырезами на бедрах, напоминающими больше нижнюю часть бикини.

Образ Алессандры был дополнен голубым ободком, золотыми браслетами и макияжем, выполненным в нюдовых тонах.

Позировала модель перед камерой, держа в руках миску то ли с вишней, то ли с черешней.

Фанаты в очередной раз не скупились на комплименты под опубликованными фотографиями.

"Вечно молодая", "Идеальная", "Какая ты красивая девушка", "Обожаю эту ягодную атмосферу", "У нее до сих пор тело модели", - пишут фолловеры.

Отметим, по информации IMDb, Алессандра Амбросио родилась в бразильском городе Эрихим в семье владельцев автозаправочных станций. Имеет итальянские, польские и португальские корни.

В 12 лет она начала посещать местные модельные курсы, а через два года, в 1996 году, приняла участие в бразильском конкурсе Elite Model Look, где вошла в число 20 финалисток. Дебютировала в модельном бизнесе в 15 лет.

За годы карьеры она снялась для обложек крупнейших модных изданий и стала одним из "ангелов" Victoria's Secret.