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"Фантастическая форма": Ольга Серябкина похвасталась фигурой на пляжных фото

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Ольга Серябкина
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

39-летняя экс-солистка группы SEREBRO, российская исполнительница Ольга Серябкина поделилась в Instagram фотографиями с пляжа и похвасталась фигурой, передает NUR.KZ.

Ольга Серябкина выложила фото в бикини, которые за короткое время набрали свыше 27 тысяч "лайков". Певица не без гордости продемонстрировала свою фигуру, позируя перед камерой на пляже. В карусели также можно увидеть ее фото из тренажерного зала.

"Отпускной спам", - лаконично подписала она свои фото.

Фанаты оценили фигуру 39-летней артистки.

"Ольга красотка, секси была и будет", "Пхукет, похоже на него", "Просто фантастическая форма", "Огонь", "Знойная, шикарная", "Шик", "По сравнению с вами меркнут даже самые прекрасные места", "Вы красотка", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2231228-fantasticheskaya-forma-olga-seryabkina-pohvastalas-figuroy-na-plyazhnyh-foto/