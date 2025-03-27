Акбота Сейтмагамбет примерила строгий образ для новой фотосессии

Экс-солистка "КешYOU", казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет примерила элегантный и сдержанный образ - артистка появилась в строгом костюме, передает NUR.KZ.

Фото из новой серии появились в Instagram Акботы. Для фотосессии Сейтмагамбет примерила черный брючный костюм-тройку, белую рубашку и черный галстук.

Актриса запечатлелась сидя на стуле. Забавные и легкие кудри, уложенные в высокий пучок, "разбавили" ее строгий образ, а профессиональный макияж подчеркнул ее природную красоту.

"Уверенность - тихая сила, которая не нуждается в доказательствах", - написала Акбота.

"Деловая", "Бомба", "В один образ вы сумели уместить все - красоту, стиль", "В любом образе не скрыть вашу женственность", "Символ красоты", "Вы излучаете свет", "Жемчужина сверкающей красоты и души", - отреагировали в соцсети.