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Акбота Сейтмагамбет примерила строгий образ для новой фотосессии

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Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU", казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет примерила элегантный и сдержанный образ - артистка появилась в строгом костюме, передает NUR.KZ.

Фото из новой серии появились в Instagram Акботы. Для фотосессии Сейтмагамбет примерила черный брючный костюм-тройку, белую рубашку и черный галстук.

Актриса запечатлелась сидя на стуле. Забавные и легкие кудри, уложенные в высокий пучок, "разбавили" ее строгий образ, а профессиональный макияж подчеркнул ее природную красоту.

"Уверенность - тихая сила, которая не нуждается в доказательствах", - написала Акбота.

"Деловая", "Бомба", "В один образ вы сумели уместить все - красоту, стиль", "В любом образе не скрыть вашу женственность", "Символ красоты", "Вы излучаете свет", "Жемчужина сверкающей красоты и души", - отреагировали в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2230845-akbota-seytmagambet-primerila-strogiy-obraz-dlya-novoy-fotosessii/