Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Побывавшая на Чарыне Дина Тасбулатова впечатлила необычным образом

Опубликовано:

Дина Тасбулатова
Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в фильме "Келин особого назначения", показала атмосферные кадры, снятые на Чарынском каньоне, передает NUR.KZ.

Видео, за кадром которого звучит популярный башкирский трек Homay группы Ay Yola, появилось в Instagram Дины Тасбулатовой. Актриса призналась, что не готовилась к съемке. Все произошло экспромтом.

"Впервые на Чарынском каньоне! Самая спонтанная поездка и самый спонтанно придуманный образ для спонтанной съемки", - написала Дина.

"Теперь вам нужно приглашение в Голливуд", "Стиль", "Ты очень интересная", "Там и отснять фильм, на той же локации с этим образом", "Давно мечтаю туда попасть, безумная красота", "Шикарно", "Уау, очень круто", "Дина, как обычно, самая прекрасная", - отреагировали в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2230739-pobyvavshaya-na-charyne-dina-tasbulatova-vpechatlila-neobychnym-obrazom/