Побывавшая на Чарыне Дина Тасбулатова впечатлила необычным образом

Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в фильме "Келин особого назначения", показала атмосферные кадры, снятые на Чарынском каньоне, передает NUR.KZ.

Видео, за кадром которого звучит популярный башкирский трек Homay группы Ay Yola, появилось в Instagram Дины Тасбулатовой. Актриса призналась, что не готовилась к съемке. Все произошло экспромтом.

"Впервые на Чарынском каньоне! Самая спонтанная поездка и самый спонтанно придуманный образ для спонтанной съемки", - написала Дина.

"Теперь вам нужно приглашение в Голливуд", "Стиль", "Ты очень интересная", "Там и отснять фильм, на той же локации с этим образом", "Давно мечтаю туда попасть, безумная красота", "Шикарно", "Уау, очень круто", "Дина, как обычно, самая прекрасная", - отреагировали в Сети.