Побывавшая на Чарыне Дина Тасбулатова впечатлила необычным образом
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Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в фильме "Келин особого назначения", показала атмосферные кадры, снятые на Чарынском каньоне, передает NUR.KZ.
Видео, за кадром которого звучит популярный башкирский трек Homay группы Ay Yola, появилось в Instagram Дины Тасбулатовой. Актриса призналась, что не готовилась к съемке. Все произошло экспромтом.
"Впервые на Чарынском каньоне! Самая спонтанная поездка и самый спонтанно придуманный образ для спонтанной съемки", - написала Дина.
"Теперь вам нужно приглашение в Голливуд", "Стиль", "Ты очень интересная", "Там и отснять фильм, на той же локации с этим образом", "Давно мечтаю туда попасть, безумная красота", "Шикарно", "Уау, очень круто", "Дина, как обычно, самая прекрасная", - отреагировали в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2230739-pobyvavshaya-na-charyne-dina-tasbulatova-vpechatlila-neobychnym-obrazom/