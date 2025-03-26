"Как с обложки": отдыхающая на Мальдивах Бородина похвасталась фигурой в купальнике

42-летняя российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась фигурой в купальнике. Пользователи соцсети тут же отреагировали на ее фото с отдыха, передает NUR.KZ.

"Островной вайб", - написала она.

Теледива, отдыхающая на Мальдивах с женихом Николаем Сердюковым, показала фигуру и бронзовый загар в ярком купальнике. Пляжный образ она дополнила солнцезащитными очками в белой оправе.

За короткое время фото набрали свыше 80 тысяч "лайков" и множество комментариев.

"Купальник топ", "Цвет купальника супер на фоне моря", "Фотошоп творит чудеса", "Фото супер", "Красоточка", "Красота, гармония, стиль", "Боже, вот это фигура!", "Нереально круто", "купальник растянулся", "Не дразните нас", "Что за роскошная женщина, что за чудная фигура", "Как с обложки", - отреагировали по-разному в Сети.