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"Ем в два раза меньше": Мадлен показала фигуру в купальнике и сделала признание

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Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, поведала о своей проблеме - она пожаловалась, что ее вес не снижается уже год, передает NUR.KZ.

Мадлен показала стройную фигуру в купальнике в сторис своего Instagram. Фото было снято в ванной комнате, инстадива придирчиво разглядывала свое отражение в зеркале.

Блогер, как всегда, была откровенна со своими подписчиками. Она рассказала о том, что ее беспокоит уже год. Как оказалось, ей не удается достичь желаемого веса.

"Я не могу скинуть 5 кг уже год. Ем меньше в 2 раза, чем раньше, нет алкоголя, но все равно не идет вниз. Хоть не набираю больше, уже спасибо", - написала она с сожалением.

Ранее Мадлен призналась, какой мужчина ей нужен.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2230622-em-v-dva-raza-menshe-madlen-pokazala-figuru-v-kupalnike-i-sdelala-priznanie/