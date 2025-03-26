"Ем в два раза меньше": Мадлен показала фигуру в купальнике и сделала признание
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Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, поведала о своей проблеме - она пожаловалась, что ее вес не снижается уже год, передает NUR.KZ.
Мадлен показала стройную фигуру в купальнике в сторис своего Instagram. Фото было снято в ванной комнате, инстадива придирчиво разглядывала свое отражение в зеркале.
Блогер, как всегда, была откровенна со своими подписчиками. Она рассказала о том, что ее беспокоит уже год. Как оказалось, ей не удается достичь желаемого веса.
"Я не могу скинуть 5 кг уже год. Ем меньше в 2 раза, чем раньше, нет алкоголя, но все равно не идет вниз. Хоть не набираю больше, уже спасибо", - написала она с сожалением.
Ранее Мадлен призналась, какой мужчина ей нужен.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2230622-em-v-dva-raza-menshe-madlen-pokazala-figuru-v-kupalnike-i-sdelala-priznanie/