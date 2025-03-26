"Ем в два раза меньше": Мадлен показала фигуру в купальнике и сделала признание

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, поведала о своей проблеме - она пожаловалась, что ее вес не снижается уже год, передает NUR.KZ.

Мадлен показала стройную фигуру в купальнике в сторис своего Instagram. Фото было снято в ванной комнате, инстадива придирчиво разглядывала свое отражение в зеркале.

Блогер, как всегда, была откровенна со своими подписчиками. Она рассказала о том, что ее беспокоит уже год. Как оказалось, ей не удается достичь желаемого веса.

"Я не могу скинуть 5 кг уже год. Ем меньше в 2 раза, чем раньше, нет алкоголя, но все равно не идет вниз. Хоть не набираю больше, уже спасибо", - написала она с сожалением.

Ранее Мадлен призналась, какой мужчина ей нужен.