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Дуа Липа вышла на публику в откровенном боди

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Дуа Липа
Дуа Липа. Фото: Unique Nicole / WireImage / Getty Images

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа опубликовала в Сети откровенные фотографии в боди-корсете. Поклонники оценили образ звезды по достоинству, передает NUR.KZ.

На фото, опубликованных в Instagram, поп-исполнительница предстала в провокационном образе - боди-корсете кремового оттенка на тонких бретелях, отказавшись от штанов.

Образ был дополнен черными колготками в сетку и блестящими сапогами.

Судя по описанию к посту, знаменитость выступала на концерте в Австралии.

"Потрясающе", "Просто идеально", "Великолепное представление на вашем концерте, браво, браво, вы - выдающаяся женщина и потрясающая артистка", "Безусловно, королева", "Дива", - пишут поклонники под постом.

На сайте IMDb говорится, что Дуа Липа родилась 22 августа 1995 года в Лондоне в семье албанцев из Косово, покинувших Приштину в 1990-х.

Липа - певица, автор песен и модель. Ее музыкальная карьера началась в 14 лет, когда она начала переводить песни других исполнителей на YouTube. В 2015 году она подписала контракт с Warner Music Group и вскоре выпустила свой первый сингл.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2229638-dua-lipa-vyshla-na-publiku-v-otkrovennom-bodi/