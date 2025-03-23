Дуа Липа вышла на публику в откровенном боди

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа опубликовала в Сети откровенные фотографии в боди-корсете. Поклонники оценили образ звезды по достоинству, передает NUR.KZ.

На фото, опубликованных в Instagram, поп-исполнительница предстала в провокационном образе - боди-корсете кремового оттенка на тонких бретелях, отказавшись от штанов.

Образ был дополнен черными колготками в сетку и блестящими сапогами.

Судя по описанию к посту, знаменитость выступала на концерте в Австралии.

"Потрясающе", "Просто идеально", "Великолепное представление на вашем концерте, браво, браво, вы - выдающаяся женщина и потрясающая артистка", "Безусловно, королева", "Дива", - пишут поклонники под постом.

На сайте IMDb говорится, что Дуа Липа родилась 22 августа 1995 года в Лондоне в семье албанцев из Косово, покинувших Приштину в 1990-х.

Липа - певица, автор песен и модель. Ее музыкальная карьера началась в 14 лет, когда она начала переводить песни других исполнителей на YouTube. В 2015 году она подписала контракт с Warner Music Group и вскоре выпустила свой первый сингл.