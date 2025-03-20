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Экс-солистка "КешYOU" Элизат Берикова покрасовалась в эффектном мини-платье

Опубликовано:

Элизат Берикова
Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Экс-солистка казахстанской группы "КешYOU", певица Элизат Берикова показала свой эффектный сценический наряд и искупалась в комплиментах фанатов, передает NUR.KZ.

"В предвкушении", - написала Элизат под новыми фото, которые разместила в своем блоге в Instagram.

На них она запечатлелась в атласном мини-платье без бретелей мятного цвета и пышной накидке. К платью идеально подошли жемчужные сережки и серебристые туфли.

Красивая укладка и нежный макияж завершили сценический образ певицы. Артистка позирует и улыбается на камеру и не без гордости демонстрирует стройные ноги.

Подписчики не поскупились на смайлики в виде огня и красных сердец.

"Вау!", "Красавица", "Как замечательно", "Шикарная", "Тебе идет", - пишут они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2229578-eks-solistka-keshyou-elizat-berikova-pokrasovalas-v-effektnom-mini-plate/