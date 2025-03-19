Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я выбрала тебя": Акбота Сейтмагамбет в элегантном образе собрала комплименты в Сети

Опубликовано:

Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет предстала в новом элегантном образе - она примерила красный наряд и шляпку, передает NUR.KZ.

Новые фотографии появились в Instagram-аккаунте Акботы. На фото экс-солистка "КешYOU" позирует в красном гипюровом наряде и красной шляпке.

Ее шею украшает нежное ожерелье с кулоном в виде сердечка. Волосы актрисы собраны в аккуратный пучок, а ее макияж с акцентом на глаза оттеняет ее природную красоту.

"Я выбрала тебя, как свое счастье", - написала Акбота.

"Красота спасет мир", "Ух ты! Топ", "Красивая", "Нежная", "Настоящая природная красота", "Жаным", "Королева красоты", "Мисс Азия", "Какая жемчужина", "Стильная какая", - высказались подписчики под фото актрисы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2229459-ya-vybrala-tebya-akbota-seytmagambet-v-elegantnom-obraze-sobrala-komplimenty-v-seti/