"Я выбрала тебя": Акбота Сейтмагамбет в элегантном образе собрала комплименты в Сети

Казахстанская актриса и певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет предстала в новом элегантном образе - она примерила красный наряд и шляпку, передает NUR.KZ.

Новые фотографии появились в Instagram-аккаунте Акботы. На фото экс-солистка "КешYOU" позирует в красном гипюровом наряде и красной шляпке.

Ее шею украшает нежное ожерелье с кулоном в виде сердечка. Волосы актрисы собраны в аккуратный пучок, а ее макияж с акцентом на глаза оттеняет ее природную красоту.

"Я выбрала тебя, как свое счастье", - написала Акбота.

"Красота спасет мир", "Ух ты! Топ", "Красивая", "Нежная", "Настоящая природная красота", "Жаным", "Королева красоты", "Мисс Азия", "Какая жемчужина", "Стильная какая", - высказались подписчики под фото актрисы.