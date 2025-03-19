"Я выбрала тебя": Акбота Сейтмагамбет в элегантном образе собрала комплименты в Сети
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Казахстанская актриса и певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет предстала в новом элегантном образе - она примерила красный наряд и шляпку, передает NUR.KZ.
Новые фотографии появились в Instagram-аккаунте Акботы. На фото экс-солистка "КешYOU" позирует в красном гипюровом наряде и красной шляпке.
Ее шею украшает нежное ожерелье с кулоном в виде сердечка. Волосы актрисы собраны в аккуратный пучок, а ее макияж с акцентом на глаза оттеняет ее природную красоту.
"Я выбрала тебя, как свое счастье", - написала Акбота.
"Красота спасет мир", "Ух ты! Топ", "Красивая", "Нежная", "Настоящая природная красота", "Жаным", "Королева красоты", "Мисс Азия", "Какая жемчужина", "Стильная какая", - высказались подписчики под фото актрисы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2229459-ya-vybrala-tebya-akbota-seytmagambet-v-elegantnom-obraze-sobrala-komplimenty-v-seti/