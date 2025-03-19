"Ошеломительно": звезда "Русалочки" показала фигуру в боди с глубоким декольте

24-летняя звезда фильма "Русалочка" Холли Бейли представила на суд фанатов новую фотосессию, в которой примерила чувственный образ. Снимки она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Актриса появилась в белом боди с глубоким декольте, демонстрируя бронзовый, ровный загар и красивую фигуру. Крупные длинные афрокосы и нюдовый макияж дополнили ее образ. Фанаты "Русалочки" оценили ее чувственные фото в комментариях.

Они отметили, что молодая мама прекрасна. Напомним, в январе прошлого года стало известно, что Холли Бейли родила сына от репера DDG.

"Сияет, и как всегда, великолепна!", "Ты удивительная, сильная, красивая женщина, такая невероятная мама", "Ошеломительно", "Красавица", "Превосходная", "Прекрасная молодая женщина", "Хорошая фотосессия", "Холли, ты невероятная девушка", - написали фанаты.