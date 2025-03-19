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Роза Рымбаева, Айжан Нурмагамбетова и Шахизада повторили популярный тренд в соцсети

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Айжан Нурмагамбетова, Шахизада и Роза Рымбаева
Айжан Нурмагамбетова, Шахизада и Роза Рымбаева. Кадр из видео: instagram.com/shahizada.art

Известные казахстанские певицы Роза Рымбаева, Айжан Нурмагамбетова и Шахизада повторили популярный тренд в соцсети и вызвали восторг у своих фанатов, передает NUR.KZ.

Три казахстанские певицы Роза Рымбаева, Айжан Нурмагамбетова и Шахизада задорно станцевали на камеру в гримерке в красивых и ярких нарядах.

Артистки хотели поднять настроение поклонникам. Им это удалось, фанаты зарядились позитивом и оставили свои комментарии.

"Роза Рымбаева! Равных ей нет", "Не хватает Нагимы Ескалиевой", "Роза очень эффектная, стильная, красивая!", "Круто, красотки", "Молодцы! Айжан, как всегда, стильная, креативная! Такие молодые! Завистники в шоке", "Все они красавицы", "Какие шикарные, все прекрасно выглядят", "Великолепная тройка", "О, супер, молодцы какие", "Всегда так сияйте", - пишут пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2229249-roza-rymbaeva-ayzhan-nurmagambetova-i-shahizada-povtorili-populyarnyy-trend-v-socseti/