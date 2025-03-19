Известные казахстанские певицы Роза Рымбаева, Айжан Нурмагамбетова и Шахизада повторили популярный тренд в соцсети и вызвали восторг у своих фанатов, передает NUR.KZ.

Три казахстанские певицы Роза Рымбаева, Айжан Нурмагамбетова и Шахизада задорно станцевали на камеру в гримерке в красивых и ярких нарядах.

Артистки хотели поднять настроение поклонникам. Им это удалось, фанаты зарядились позитивом и оставили свои комментарии.

"Роза Рымбаева! Равных ей нет", "Не хватает Нагимы Ескалиевой", "Роза очень эффектная, стильная, красивая!", "Круто, красотки", "Молодцы! Айжан, как всегда, стильная, креативная! Такие молодые! Завистники в шоке", "Все они красавицы", "Какие шикарные, все прекрасно выглядят", "Великолепная тройка", "О, супер, молодцы какие", "Всегда так сияйте", - пишут пользователи соцсети.