Жанар Айжанова показала красоту казахской национальной одежды на новых фото

Казахстанская певица и актриса Жанар Айжанова поздравила пользователей соцсети с Днем национальной одежды и показала колоритные семейные фотографии, передает NUR.KZ.

В карусели своего блоге актриса разместила ряд фото, на которых она, ее дочь Айжулдыз Адайбекова и маленький внук запечатлены в нарядах, сшитых в национальном стиле.

"У каждого народа есть свои уникальные орнаменты и узоры, присущие только ему. У нас много прекрасных национальных костюмов, на которые невозможно наглядеться.

Эти фото - лишь маленькая демонстрация многообразия наших традиционных нарядов. С Днем национальной одежды, казахстанцы!" - написала она.

"Великолепно, у вас такие особенные головные уборы", "Как же вам идет национальная одежда", "Превосходно! Какое зрелище!", "Вам все образы к лицу", - написали ей фанаты.