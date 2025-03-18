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Жанар Айжанова показала красоту казахской национальной одежды на новых фото

Опубликовано:

Жанар Айжанова и Айжулдыз Адайбекова
Жанар Айжанова и Айжулдыз Адайбекова. Кадр из видео: instagram.com/zhanar_aizhanova

Казахстанская певица и актриса Жанар Айжанова поздравила пользователей соцсети с Днем национальной одежды и показала колоритные семейные фотографии, передает NUR.KZ.

В карусели своего блоге актриса разместила ряд фото, на которых она, ее дочь Айжулдыз Адайбекова и маленький внук запечатлены в нарядах, сшитых в национальном стиле.

"У каждого народа есть свои уникальные орнаменты и узоры, присущие только ему. У нас много прекрасных национальных костюмов, на которые невозможно наглядеться.

Эти фото - лишь маленькая демонстрация многообразия наших традиционных нарядов. С Днем национальной одежды, казахстанцы!" - написала она.

"Великолепно, у вас такие особенные головные уборы", "Как же вам идет национальная одежда", "Превосходно! Какое зрелище!", "Вам все образы к лицу", - написали ей фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2229081-zhanar-ayzhanova-pokazala-krasotu-kazahskoy-nacionalnoy-odezhdy-na-novyh-foto/