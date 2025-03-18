"В самое сердце": Виктория Лопырева в корсете и коротких шортах прокатилась на яхте в Майами
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41-летняя российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева покрасовалась в эффектном белом наряде во время водной прогулки на яхте в Майами, передает NUR.KZ.
Новые фото яркая длинноногая блондинка выложила в Instagram. На них она позирует на яхте в белом ансамбле - коротких шортах и блузе с корсетом и объемными рукавами.
Образ Виктория дополнила изящными босоножками, а ее очаровательная улыбка сделала фото еще выразительнее.
Виктория вызвала восхищение подписчиков, она получила массу лестных отзывов в комментариях.
"Шикарная, как всегда, вне конкуренции", "Абсолютно совершенна", Как стильно и сексуально. В самое сердце, Вика", "Моя любимая красотка", "Ты выглядишь потрясающе", "Разрыв сердца", "Красивая девушка", "Нереальная", "Сказочные фото", "Роскошная", "Ты выглядишь идеально, детка", - написали ей пользователи соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2228982-v-samoe-serdce-viktoriya-lopyreva-v-korsete-i-korotkih-shortah-prokatilas-na-yahte-v-mayami/