"Образ на миллион": Юлианна Караулова вышла в свет в ярком наряде и впечатлила фанатов

Российская певица Юлианна Караулова, исполнительница хита "Ты не такой", вышла в свет в эффектном красном наряде и собрала комплименты в соцсети, передает NUR.KZ.

Караулова опубликовала фото с юбилея Яны Рудковской. 36-летняя Юлианна выбрала для званого вечера эффектный наряд - она была в красном аутфите. Волосы певицы были аккуратно уложены, а легкий макияж лишь подчеркнул природную красоту яркой блондинки.

"Атмосфера сказки на юбилее Яны Рудковской", - отметила Юлианна под фото.

Исполнительница хита "Ты не такой" собрала восторженные отзывы в Сети.

"Принцесса наша любимая", "Бусинка", "Боже! Какая шикарная", "Роскошная наша", "Красотка", "Образ на миллион", "Какая красивая, даже Яну затмила. Золушка", "Самая лучшая", "Прекрасная", - восхитились пользователи Instagram.