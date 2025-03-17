"Образ на миллион": Юлианна Караулова вышла в свет в ярком наряде и впечатлила фанатов
Опубликовано:
Российская певица Юлианна Караулова, исполнительница хита "Ты не такой", вышла в свет в эффектном красном наряде и собрала комплименты в соцсети, передает NUR.KZ.
Караулова опубликовала фото с юбилея Яны Рудковской. 36-летняя Юлианна выбрала для званого вечера эффектный наряд - она была в красном аутфите. Волосы певицы были аккуратно уложены, а легкий макияж лишь подчеркнул природную красоту яркой блондинки.
"Атмосфера сказки на юбилее Яны Рудковской", - отметила Юлианна под фото.
Исполнительница хита "Ты не такой" собрала восторженные отзывы в Сети.
"Принцесса наша любимая", "Бусинка", "Боже! Какая шикарная", "Роскошная наша", "Красотка", "Образ на миллион", "Какая красивая, даже Яну затмила. Золушка", "Самая лучшая", "Прекрасная", - восхитились пользователи Instagram.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2228760-obraz-na-million-yulianna-karaulova-vyshla-v-svet-v-yarkom-naryade-i-vpechatlila-fanatov/