"Элегантность и чувственность": итальянская топ-модель появилась в эффектном платье

Итальянская топ-модель родом из России Арина Бернардини-Дроздецкая появилась в эффектном кожаном платье и впечатлила своих поклонников в соцсети, передает NUR.KZ.

Бордовое кожаное платье с открытыми плечами прекрасно подчеркнуло фигуру Арины Бернардини. Модель дополнила образ черной сумочкой и золотистыми браслетами.

Волосы модели были распущены, что придало образу легкости и романтичности. Неброский макияж удачно подчеркнул красоту и яркие черты лица модели. Фанаты оставили восторженные отзывы под публикацией.

"Вау, как всегда, прекрасна", "Когда элегантность и чувственность встречаются с красотой и обаянием, результат - это вы", "Великолепная", "Ты выглядишь потрясающе", "Фантастика", "Супер", "Стильно", "Жаль, я родился немного раньше, как вы прекрасны", "Абсолютно превосходно", "Сексуально", - гласят комментарии.