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Эзотерика

"Элегантность и чувственность": итальянская топ-модель появилась в эффектном платье

Опубликовано:

Арина Бернардини-Дроздецкая
Арина Бернардини-Дроздецкая. Фото: instagram.com/arina.bernardini

Итальянская топ-модель родом из России Арина Бернардини-Дроздецкая появилась в эффектном кожаном платье и впечатлила своих поклонников в соцсети, передает NUR.KZ.

Бордовое кожаное платье с открытыми плечами прекрасно подчеркнуло фигуру Арины Бернардини. Модель дополнила образ черной сумочкой и золотистыми браслетами.

Волосы модели были распущены, что придало образу легкости и романтичности. Неброский макияж удачно подчеркнул красоту и яркие черты лица модели. Фанаты оставили восторженные отзывы под публикацией.

"Вау, как всегда, прекрасна", "Когда элегантность и чувственность встречаются с красотой и обаянием, результат - это вы", "Великолепная", "Ты выглядишь потрясающе", "Фантастика", "Супер", "Стильно", "Жаль, я родился немного раньше, как вы прекрасны", "Абсолютно превосходно", "Сексуально", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2227754-elegantnost-i-chuvstvennost-italyanskaya-top-model-poyavilas-v-effektnom-plate/