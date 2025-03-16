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Дочь Беллуччи снялась в крошечном бикини на пляже

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Дева Кассель
Дева Кассель. Фото: Christian Vierig/Getty Images

Дочь Моники Беллуччи, модель Дева Кассель, порадовала подписчиков новыми фотографиями - девушка снялась на пляже в купальнике, передает NUR.KZ.

Кадры Дева выложила на своей странице в Instagram.

Кассель позировала в бордовом крошечном бикини. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Перед камерой она пила кокос и загорала под солнцем.

"Кокосовая вода и соленые волосы", - подписала модель фото.

Также дочь Беллуччи выложила в ленте фото со своим бойфрендом - пара лежала в обнимку и целовалась.

"Ух ты, красота какая", "Мы тебя любим", "Я вас обожаю, вы прекрасны", - писали поклонники.

По информации Vogue, Дева Кассель родилась в сентябре 2004 года. Она является старшей дочерью Моники Беллуччи и Венсана Касселя. У пары в 2010 году родилась еще одна дочь – Леони.

Дева пошла по стопам матери – в 2019 году подписала свой первый контракт. Девочка стала амбассадором парфюмерной линейки Dolce & Gabbana. В настоящее время она с успехом покоряет модельный бизнес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2227749-doch-belluchchi-snyalas-v-kroshechnom-bikini-na-plyazhe/