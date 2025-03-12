Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Грация": девушка Тимати в смелом образе покорила Сеть

Опубликовано:

Валентина Иванова
Валентина Иванова. Фото: instagram.com/halfbloodval

Девушка российского рэпера Тимати, модель Валентина Иванова поделилась в Instagram-аккаунте результатом новой чувственной фотосессии и вызвала восторг подписчиков, передает NUR.KZ.

Валентина примерила смелый образ - ее чувственные фото тут же оценили в соцсети. Девушку, которая не без гордости продемонстрировала пышную грудь и длинные ноги на фото, забросали комплиментами, но некоторые заявили, что такой откровенный образ ей не к лицу.

"Грация, вы чудо", "Валь, мы знакомы лично еще со съемок в Киеве, но это вообще не твоя сторона", "Не твоя сторона? Когда люди научатся принимать себя и быть благодарными Богу за возможность видеть, слышать, чувствовать. А быть здоровым и красивым - это вообще джекпот. Красивые фото, Валя", "Шикарно", "Сногсшибательная", "Горячая девушка", "Такая нежная и красивая", - высказались в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2227289-graciya-devushka-timati-v-smelom-obraze-pokorila-set/