"Грация": девушка Тимати в смелом образе покорила Сеть

Девушка российского рэпера Тимати, модель Валентина Иванова поделилась в Instagram-аккаунте результатом новой чувственной фотосессии и вызвала восторг подписчиков, передает NUR.KZ.

Валентина примерила смелый образ - ее чувственные фото тут же оценили в соцсети. Девушку, которая не без гордости продемонстрировала пышную грудь и длинные ноги на фото, забросали комплиментами, но некоторые заявили, что такой откровенный образ ей не к лицу.

"Грация, вы чудо", "Валь, мы знакомы лично еще со съемок в Киеве, но это вообще не твоя сторона", "Не твоя сторона? Когда люди научатся принимать себя и быть благодарными Богу за возможность видеть, слышать, чувствовать. А быть здоровым и красивым - это вообще джекпот. Красивые фото, Валя", "Шикарно", "Сногсшибательная", "Горячая девушка", "Такая нежная и красивая", - высказались в Сети.