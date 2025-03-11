"Невероятная": Полина Диброва попозировала на пляже на Сейшелах
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Молодая жена 65-летнего российского журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва, фотомодель Полина Диброва показала эффектные фотографии с пляжа, передает NUR.KZ.
35-летняя Полина Диброва с семьей отдыхает на Сейшелах. Фото в черном пляжном наряде она выложила в своем Instagram.
На снимках Полина грациозно позирует у скал, демонстрируя стройную фигуру. Внимание привлекает не только ее аутфит, но и крупные золотистые серьги в виде змей.
Подписчики, а их у фотомодели 364 тыс. в этой соцсети, оставили свои комментарии под фото.
"Красивые фото и наряд. Ну и, конечно, прекрасные Сейшелы!", "Такая потрясающая богиня, королева", "Восхитительна", "Супер", "Красиво, женственно, сексуально", "Моя змейка", "Невероятная Полина", - отмечено под публикацией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2227062-neveroyatnaya-polina-dibrova-popozirovala-na-plyazhe-na-seyshelah/