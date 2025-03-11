Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Невероятная": Полина Диброва попозировала на пляже на Сейшелах

Опубликовано:

Полина Диброва
Полина Диброва. Фото: instagram.com/polinadibrova

Молодая жена 65-летнего российского журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва, фотомодель Полина Диброва показала эффектные фотографии с пляжа, передает NUR.KZ.

35-летняя Полина Диброва с семьей отдыхает на Сейшелах. Фото в черном пляжном наряде она выложила в своем Instagram.

На снимках Полина грациозно позирует у скал, демонстрируя стройную фигуру. Внимание привлекает не только ее аутфит, но и крупные золотистые серьги в виде змей.

Подписчики, а их у фотомодели 364 тыс. в этой соцсети, оставили свои комментарии под фото.

"Красивые фото и наряд. Ну и, конечно, прекрасные Сейшелы!", "Такая потрясающая богиня, королева", "Восхитительна", "Супер", "Красиво, женственно, сексуально", "Моя змейка", "Невероятная Полина", - отмечено под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2227062-neveroyatnaya-polina-dibrova-popozirovala-na-plyazhe-na-seyshelah/