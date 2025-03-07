"Я еще молодая": Бородина устроила эффектную фотосессию накануне 42-летия

Российская телеведущая Ксения Бородина предстала в эффектном и чувственном образе перед фанатами в Instagram. Фотосессия была сняла накануне ее 42-летия, передает NUR.KZ.

Бородина отметит завтра, 8 марта, свой день рождения. Специально к своему празднику теледива устроила фотосессию. Backstage она выложила в своем блоге.

"Завтра мне 42, а сегодня еще молодая", - заявила она, поблагодарив фотографа за профессионализм.

Эффектный образ Ксении оценили в Сети.

"Это что за роскошь", "Стильно! Сексуально! И при этом не пошло! Можно одетой выглядеть в миллион раз сексуальнее голых", "Всего лишь 42! Малышка. Роскошная", "24, а не 42", "Всегда вдохновляла Ксения", "Выглядит круто", "Как похорошела", "Отличный возраст", - высказались комментаторы под публикацией.