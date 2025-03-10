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"Глаз не оторвать": певица Бьянка показала фигуру в бикини и обрадовала поклонников

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Бьянка / Татьяна Липницкая
Бьянка / Татьяна Липницкая. Фото: instagram.com/biankarnb

Известная в странах СНГ певица Бьянка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в одном бикини и собрала хвалебные комментарии от своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Певица Бьянка опубликовала новую фотографию, которая была сделана во время ее поездки в Дубай. На фото исполнительница предстала в раздельном бикини желтого цвета. Также на ее плече сидел попугай.

"Я так скучаю по своему Бобу, но и этот птенчик тоже очень красивый", - подписала фотографию звезда.

Многие из более чем 2,1 млн подписчиков певицы оставили комментарии под данным постом.

"Очень красивая фигура и купальник", "А есть возможность встретиться?", "Яркая", "Какая красивая", "Глаз не оторвать", "Не перестану восхищаться", - написали поклонники звезды.

Как указано на официальном сайте певицы, настоящее имя Бьянки - Татьяна Липницкая. Она родилась 17 сентября 1985 года в Минске. Уже в 16 лет она получила гран-при двух международных фестивалей, после чего 4 года проработала в государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь.

В 2005 году Липницкой поступило официальное предложение представлять Беларусь на международном конкурсе "Евровидение", но она предпочла знаменитому конкурсу более перспективный, на ее взгляд, проект. Речь шла об участии в записи альбома рэпера Сереги. Песня "Лебединая", которую Бьянка спела дуэтом с Максом Лоренсом, взлетела на вершины хит-парадов.

Дебютная пластинка под названием "Русский народный RnB" вышла в начале сентября 2006 года, а на телеканалах появилось и первое видео Бьянки на композицию "Были танцы". С тех пор певица остается одной из самых известных русскоязычных исполнительниц.

В прошлом году мы писали, что Бьянка похудела более чем на 30 кг и восхитила фанатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2226405-glaz-ne-otorvat-pevica-byanka-pokazala-figuru-v-bikini-i-obradovala-poklonnikov/