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"Такое изящество": Агата Муцениеце поразила новой фотосессией

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Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata

36-летняя российская актриса Агата Муцениеце, экс-супруга актера Павла Прилучного впечатлила поклонников в Instagram новой чувственной фотосессией, передает NUR.KZ.

Черно-белые фото Агата разместила в своем блоге. На них она позирует в черном наряде, кожаных перчатках с черной кошкой. Для образа актриса выбрала голливудские локоны.

Фанаты и коллеги были впечатлены ее перевоплощением и высказались об этом в комментариях под фото.

"Шикарная фотосессия", "Глядя на это, плачет Голливуд", "Когда нет цвета, но энергия от снимков нереальная! Браво автору. Модели - просто огонь", "Ах, какие изгибы у этой леди! Ах, как она красива! Ах, какие глаза!", "Такое изящество, хочется смотреть и смотреть", - гласят отзывы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2226288-takoe-izyashchestvo-agata-muceniece-porazila-novoy-fotosessiey/