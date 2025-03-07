"Такое изящество": Агата Муцениеце поразила новой фотосессией

36-летняя российская актриса Агата Муцениеце, экс-супруга актера Павла Прилучного впечатлила поклонников в Instagram новой чувственной фотосессией, передает NUR.KZ.

Черно-белые фото Агата разместила в своем блоге. На них она позирует в черном наряде, кожаных перчатках с черной кошкой. Для образа актриса выбрала голливудские локоны.

Фанаты и коллеги были впечатлены ее перевоплощением и высказались об этом в комментариях под фото.

"Шикарная фотосессия", "Глядя на это, плачет Голливуд", "Когда нет цвета, но энергия от снимков нереальная! Браво автору. Модели - просто огонь", "Ах, какие изгибы у этой леди! Ах, как она красива! Ах, какие глаза!", "Такое изящество, хочется смотреть и смотреть", - гласят отзывы.