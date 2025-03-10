Рита Ора предстала в образе греческой богини и удивила поклонников

Британская певица и актриса Рита Ора опубликовала снимки, на которых предстала в образе богини. Фанаты оценили необычный для знаменитости образ, передает NUR.KZ.

33-летняя артистка Рита Ора в своем Instagram-аккаунте поделилась серией фотографий, на которых предстала в образе богини перед началом вокального шоу "Звезды в маске".

"Сегодня мы все боги и богини", - подписала певица пост, отметив аккаунт шоу.

Весь образ знаменитости был в греческом стиле: облегающее белое платье, украшенное камнями в акцентных местах, небрежно уложенные в колос волосы, а на голове - стемма, украшенная камнями. Свой образ Рита Ора дополнила аксессуарами в виде колец и браслетов, выполненных в аналогичном стиле.

Фанаты оценили образ звезды и осыпали ее комплиментами.

"Истинная богиня", "Ты выглядишь потрясающе! Абсолютная богиня!", "Чистое совершенство", "Ты как греческая богиня", "Рита, ты действительно великолепно выглядишь", - пишут поклонники в комментариях.

По информации сайта IMDb, Рита Ора родилась в 1990 году в Косово. В 1991 году ее семья перебралась в Великобританию.

Певица выросла в Западном Лондоне. С ранних лет она занималась пением, окончила театральную школу Сильвии Янг.

Свой первый музыкальный релиз она выпустила в 2007 году, а в 2009 должна была выступать на "Евровидении", но решила сняться с конкурса.

Ора начала петь в барах Лондона и его окрестностей, а в 2009 году один из исполнителей рассказал об Оре компании Roc Nation - и спустя несколько дней она прилетела в Нью-Йорк и встретилась с Jay-Z. В тот же год она снялась в клипах на песни Young Forever и Over. Ора привлекла внимание Jay-Z, и он подписал с ней контракт.