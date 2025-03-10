Рита Ора предстала в образе греческой богини и удивила поклонников
Опубликовано:
Британская певица и актриса Рита Ора опубликовала снимки, на которых предстала в образе богини. Фанаты оценили необычный для знаменитости образ, передает NUR.KZ.
33-летняя артистка Рита Ора в своем Instagram-аккаунте поделилась серией фотографий, на которых предстала в образе богини перед началом вокального шоу "Звезды в маске".
"Сегодня мы все боги и богини", - подписала певица пост, отметив аккаунт шоу.
Весь образ знаменитости был в греческом стиле: облегающее белое платье, украшенное камнями в акцентных местах, небрежно уложенные в колос волосы, а на голове - стемма, украшенная камнями. Свой образ Рита Ора дополнила аксессуарами в виде колец и браслетов, выполненных в аналогичном стиле.
Фанаты оценили образ звезды и осыпали ее комплиментами.
"Истинная богиня", "Ты выглядишь потрясающе! Абсолютная богиня!", "Чистое совершенство", "Ты как греческая богиня", "Рита, ты действительно великолепно выглядишь", - пишут поклонники в комментариях.
По информации сайта IMDb, Рита Ора родилась в 1990 году в Косово. В 1991 году ее семья перебралась в Великобританию.
Певица выросла в Западном Лондоне. С ранних лет она занималась пением, окончила театральную школу Сильвии Янг.
Свой первый музыкальный релиз она выпустила в 2007 году, а в 2009 должна была выступать на "Евровидении", но решила сняться с конкурса.
Ора начала петь в барах Лондона и его окрестностей, а в 2009 году один из исполнителей рассказал об Оре компании Roc Nation - и спустя несколько дней она прилетела в Нью-Йорк и встретилась с Jay-Z. В тот же год она снялась в клипах на песни Young Forever и Over. Ора привлекла внимание Jay-Z, и он подписал с ней контракт.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2226263-rita-ora-predstala-v-obraze-grecheskoy-bogini-i-udivila-poklonnikov/