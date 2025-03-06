"Леди в красном": Вики Одинцова покрасовалась в ярком мини-платье

31-летняя российская модель Виктория Одинцова, известная как Вики Одинцова, показала в соцсети новые фотографии, на которых попозировала в ярком мини-платье, передает NUR.KZ.

Красное трикотажное мини-платье на одно плечо, томный взгляд и укладка с эффектном мокрых волос - Вики Одинцова предстала на новых фото в ярком образе.

Наряд прекрасно подчеркнул ее длинные ноги и тонкую талию. А легкий макияж позволил фанатам насладиться естественной красотой модели. Они оценили по достоинству новый образ Вики в комментариях под фото.

"Ты очень красивая девушка", "Ты пленительная, сексуальная и ослепительная королева", "Красотка", "Самая лучшая женщина", "Великолепная", "Леди в красном", "Моя самая большая любовь", "Суперсекси", "Чудесная", - гласят восторженные отзывы.