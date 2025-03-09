Эмили Ратаковски вышла на публику в оголяющем грудь топе в Рио

Известная модель Эмили Ратаковски вышла на публику в оголяющем грудь топе без белья - она посетила ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро, передает NUR.KZ.

Эмили поделилась новыми фото в своем профиле в Instagram.

Манекенщица выбрала блестящий зеленый костюм, который состоял из оголяющего грудь топа на завязках с золотыми цветами и откровенной юбки.

При этом модель не стала надевать белье.

"Какая красотка", "Она знает, как жить эту жизнь", "Люблю", "Новый уровень", - писали поклонники.

Добавим, что по данным на сайте IMDb, Эмил Ратаковски родилась в Лондоне в семье американцев. Она начала работать моделью в 14 лет и подписала контракт с Ford Models. Ратаковски совмещала учебу в школе в Сан-Диего (Калифорния) с работой модели в Лос-Анджелесе.

После школы она поступила в Калифорнийский университет, где проучилась год, изучая изобразительное искусство, после чего решила полностью посвятить себя модельной карьере. А после съемок с известным фотографом Тони Дюраном девушка стала признанной фотомоделью.

В качестве актрисы она сыграла в сериале Nickelodeon "АйКарли", в триллере "Исчезнувшая", а также в фильме "128 ударов сердца в минуту".