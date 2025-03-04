"Захватывающе, завораживающе": Холли Берри в платье с зеркальным эффектом изумила Сеть

58-летняя американская актриса Холли Бэрри, звезда фильма "Женщина-кошка", показала роскошный наряд, в котором была на 97-й церемонии вручения премии "Оскар", передает NUR.KZ.

Платье с зеркальным эффектом, открытыми плечами и длинным шлейфом великолепно подчеркнуло стройную фигуру и тонкую талию 58-летней голливудской кинодивы, которая произвела фурор на красной дорожке.

"Золотые моменты в серебре", - отметила Холли под фото, которые выложила в карусели своего блога в Instagram.

Свой образ Холли дополнила украшениями, сделала элегантную вечернюю прическу и неброский макияж. Фанаты отметили, что актриса выглядит гораздо моложе своих лет.

"Ты выглядела просто великолепно", "Совершенно потрясающе", "Ты такая красивая в этом платье", "Заманчиво, захватывающе, завораживающе", "Величественная Холли", - пишут ей комментарии в Сети.