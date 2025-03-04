Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Захватывающе, завораживающе": Холли Берри в платье с зеркальным эффектом изумила Сеть

Опубликовано:

Холли Берри
Холли Берри. Фото: instagram.com/halleberry

58-летняя американская актриса Холли Бэрри, звезда фильма "Женщина-кошка", показала роскошный наряд, в котором была на 97-й церемонии вручения премии "Оскар", передает NUR.KZ.

Платье с зеркальным эффектом, открытыми плечами и длинным шлейфом великолепно подчеркнуло стройную фигуру и тонкую талию 58-летней голливудской кинодивы, которая произвела фурор на красной дорожке.

"Золотые моменты в серебре", - отметила Холли под фото, которые выложила в карусели своего блога в Instagram.

Свой образ Холли дополнила украшениями, сделала элегантную вечернюю прическу и неброский макияж. Фанаты отметили, что актриса выглядит гораздо моложе своих лет.

"Ты выглядела просто великолепно", "Совершенно потрясающе", "Ты такая красивая в этом платье", "Заманчиво, захватывающе, завораживающе", "Величественная Холли", - пишут ей комментарии в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2225411-zahvatyvayushche-zavorazhivayushche-holli-berri-v-plate-s-zerkalnym-effektom-izumila-set/