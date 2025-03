Триумф "Аноры", поцелуй с Броди и приз для Латвии. Что нужно знать об "Оскарах-2025"

"Оскар" 2025 года стал триумфальным для фильма "Анора" и его режиссера Шона Бейкера. При этом главная кинопремия в этом году запомнилась не только награждениями: на красной ковровой дорожке актриса Холли Берри поцеловала одного из лауреатов Эдриена Броуди, в Лос-Анджелесе произошло небольшое землетрясение, а на сцену выходили калифорнийские пожарные.

Рассказываем о самых ярких эпизодах церемонии этого года.

В центре внимания — "Анора"

«Анора» получила рекордное число статуэток "Оскара". Фото: Patrick T/Fallon/Getty Images

Триумфатором вчерашнего вечера стала "Анора" (Anora) Шона Бейкера, получившая пять наград. Романтическая комедия о жизни секс-работницы на Брайтон-Бич в прошлом году выиграла "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, но не была в числе явных фаворитов "Оскара".

В результате четыре награды получил лично Шон Бейкер, в том числе приз за лучшую режиссуру. Бейкер стал первым человеком, которому достались четыре "Оскара" за один фильм.

Режиссер известен в первую очередь как автор инди-фильмов о жизни секс-работниц и секс-работников.

В разговоре с журналистами Бейкер заявил, что секс-работу необходимо декриминализовать и добавил, что надеется, что его работа каким-то образом будет способствовать достижению этой цели. Кроме того, он признался, что для него очень важно признание независимых фильмов на вручении "Оскара" — бюджет "Аноры" составил всего 6 млн долларов.

"Мы беремся за эти проекты, понимая, что нам придется конкурировать с фильмами, у которых есть [большой] бюджет", — сказал он.

Шон Бейкер. Фото: Monica Shipper/Getty Images

Статуэтку за лучшую женскую роль получила Майки Мэдисон, сыгравшая в "Аноре" главную героиню. Мэдисон 25 лет, она стала одной из самых молодых актрис, побеждавших в этой категории.

На "Оскаре" Майки Мэдисон обошла Деми Мур, которая вернулась на экраны в прошлом году в главной роли в фильме "Субстанция" (The Substance) и считалась одной из фавориток.

Награждая Мэдисон, ведущий Конан О'Брайен пошутил на тему войны в Украине и политики США в отношении России. "Полагаю, американцы рады наконец увидеть, как кто-то противостоит могущественному русскому", — сказал О'Брайен.

Майки Мэдисон. Фото: LIonel Hahn/Getty Images

Сыгравший в "Аноре" Юра Борисов, который стал первым российским актером, номинированным на "Оскар", уступил награду за лучшую роль второго плана Кирану Калкину (тот был награжден за фильм "Настоящая боль" (A Real Pain).

Зато со сцены Борисова похвалил Роберт Дауни-младший. "Выдающаяся игра, добро пожаловать в мир успеха, брат! У тебя большое будущее, и ты в правильном месте",— сказал Дауни-младший во время объявления номинантов.

Поражение главных номинантов

Триумф "Аноры" особенно заметен на фоне других фильмов: французский мюзикл "Эмилия Перес" (Emilia Pérez) при тринадцати номинациях получил только две статуэтки — Зои Салдана взяла награду за лучшую женскую роль второго плана, а композиция El Mal была признана лучшей песней.

Другой фаворит гонки — "Бруталист" (The Brutalist) — покинул церемонию, став лауреатом только в трех категориях.

Зои Салдана. Фото: LIonel Hahn/Getty Images

Актер Эдриен Броуди, сыгравший в "Бруталисте" архитектора Ласло Тота, получил награду за лучшую мужскую роль.

В своей речи актер призвал не допускать проявления ненависти и создать "более здоровый и инклюзивный мир".

Для него это уже вторая награда от американской киноакадемии — в 2003 году он получал "Оскар" за роль в картине "Пианист", став тогда самым молодым лауреатом в категории.

Эдриен Броуди. Фото: LIonel Hahn/Getty Images

Об "Оскаре" 2003 года зрителям напомнила Холли Берри еще на красной дорожке: актриса неожиданно поцеловала Броуди.

Этот жест стал отсылкой к их легендарному поцелую на сцене в 2003 году, когда Броуди потряс всех своей игрой в "Пианисте".

В 2025 году Броуди забрал статуэтку у актера Тимоти Шаламе, который соревновался с ним в этой категории.

Шаламе исполнил главную роль в байопике "Боб Дилан: Никому не известный" (A Complete Unknown). Фильм, хоть и был номинирован в восьми категориях, не получил ни одной награды.

Тимоти Шаламе. Фото: Chelsea Guglielmino/Getty Images

Большая часть наград прошла и мимо другого фаворита гонки.

Фильм "Конклав» (Conclave) о политических интригах в Ватикане, уже отмеченный на премиях BAFTA и Гильдии киноактеров США, получил в итоге всего один "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

Победа мультфильма из Латвии

Победителем на "Оскаре" стал еще один независимый проект — латвийский мультфильм "Поток" (Flow) в номинации "Лучший анимационный фильм".

Лента режиссера Гинта Зилбалодиса о животных, спасающихся от наводнения, стала первым в истории латвийским фильмом, получившим награду Киноакадемии.

"Поток" был номинирован в двух категориях, в том числе как лучший фильм на иностранным языке. Во второй категории мультфильм проиграл бразильской драме "Я все еще здесь".

Бюджет "Потока" составил 3,5 миллиона евро, а сам мультфильм был нарисован в бесплатном 3D-редакторе Blender.

Зилбалодис прокомментировал свою победу в соцсети X (бывшем твиттере) коротким "meow» ( с англ. "мяу").

Минута для Бонда

"Оскар" 2025 года также запомнился выступлениями.

В один из моментов на сцену вышла группа пожарных из Лос-Анджелеса — из-за катастрофических пожаров в Калифорнии в этом году объявление номинантов несколько раз переносили. Ведущий Конан О'Брайен поблагодарил их от лица всех присутствующих.

Звезда мюзикла "Злая: Сказка о ведьме Запада" (Wicked) Синтия Эриво ошеломила публику исполнением песни Defying Gravity вместе с Арианой Гранде — в этом году их выступление открывало церемонию.

При этом самым запоминающимся появлением на "Оскаре" стал приезд иранских режиссеров Ширин Сохани и Хоссейн Молайеми.

За картину "В тени кипариса" (In the Shadow of the Cypress) оба режиссера получили награду в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм". При этом Сохани и Молайеми на церемонию опоздали.

Как рассказали победители, их визы США одобрили за день до вручения, в результате режиссеры приехали в Лос-Анджелес всего за три часа до выхода на сцену.

Они даже не успели заехать в отель и переодевались в гламурные костюмы в общественном туалете.

Ширин Сохани и Хоссейн Молайеми. Фото: Patrick T/Fallon/Getty Images

Бурное обсуждение в соцсетях вызвал трибьют Джеймсу Бонду, предположительно, ознаменовавший конец эпохи продюсера Барбары Брокколи и начало правления Amazon.

Корпорация получила контроль над франшизой около недели назад, заключив сделку за 1 млрд долларов.

Представление включало в себя речь звезды франшизы Холли Берри, а также музыкальные выступления актрисы Маргарет Куолли и рэперши Doja Cat.

Как отмечает Guardian, хотя фильмы о Бонде редко получают признание Академии за художественные достижения, несколько заглавных песен становились лауреатами «Оскара», включая Writing's on the Wall Сэма Смита в 2015 году и No Time to Die Билли Айлиш в 2020-м.

Эта дань уважения была отдана перед разделом "Память", в котором на церемонии вспомнили актрис Мэгги Смит и Шелли Дюваль, умерших в прошлом году, режиссера Дэвида Линча, ушедшего в январе 2025, и других.

Неожиданным событием в день "Оскара" стало землетрясение магнитудой в 3,9 балла, прогремевшее всего в нескольких милях от лос-анджелесского театра "Долби", где вручались награды. В результате никто не пострадал.