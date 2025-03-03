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"Королева красоты": Ханде Эрчел похвасталась фигурой в сияющем мини-платье

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Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Турецкая актриса Ханде Эрчел, звезда сериала "Постучись в мою дверь", покрасовалась в сияющем мини-платье. Фото она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

31-летняя турецкая кинозвезда вышла в свет в сияющем мини-платье с глубоким декольте и похвасталась длинными стройными ногами и тонкой талией. Для нежного образа Ханде выбрала легкий макияж и распустила волосы.

Вечерний аутфит она дополнила фиолетовыми остроносыми туфлями на шпильке. Фото из Милана актриса разместила в карусели своего блога.

"Шикарный лук, но когда приезжала в Москву еще лучше была", "Какая красавица, великолепная", "Продолжай сиять, красотка", "Шикарная", "Самая горячая женщина", "Чудесная и неземная", "Красиво и стильно", "Просто потрясающе", "Мои аплодисменты", "Королева красоты", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2225018-koroleva-krasoty-hande-erchel-pohvastalas-figuroy-v-siyayushchem-mini-plate/