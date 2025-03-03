"Королева красоты": Ханде Эрчел похвасталась фигурой в сияющем мини-платье

Турецкая актриса Ханде Эрчел, звезда сериала "Постучись в мою дверь", покрасовалась в сияющем мини-платье. Фото она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

31-летняя турецкая кинозвезда вышла в свет в сияющем мини-платье с глубоким декольте и похвасталась длинными стройными ногами и тонкой талией. Для нежного образа Ханде выбрала легкий макияж и распустила волосы.

Вечерний аутфит она дополнила фиолетовыми остроносыми туфлями на шпильке. Фото из Милана актриса разместила в карусели своего блога.

"Шикарный лук, но когда приезжала в Москву еще лучше была", "Какая красавица, великолепная", "Продолжай сиять, красотка", "Шикарная", "Самая горячая женщина", "Чудесная и неземная", "Красиво и стильно", "Просто потрясающе", "Мои аплодисменты", "Королева красоты", - отреагировали в Сети.