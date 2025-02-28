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Эзотерика

"Роскошная": улетевшая в Дубай Наталья Подольская показала фигуру в купальнике

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Наталья Подольская
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

42-летняя белорусская и российская певица Наталья Подольская поделилась пляжными фото из Дубая - артистка похвасталась стройной фигурой в купальнике, передает NUR.KZ.

Наталья Подольская запечатлелась у бассейна в закрытом купальнике и черных солнцезащитных очках. На последних кадрах в карусели певица накинула поверх купальника легкую пляжную тунику в тон.

Фанаты не остались равнодушными к пляжному образу Натальи и оставили свои комментарии. Женщин восхитила не только ее фигура, но и яркий наряд.

"Просто огонь", "Вау!", "Какой великолепный купальник и туника", "Вы просто шикарны и великолепны", "Моя роскошная, люблю", "Дорогая, сияй всегда", "Прекрасная", "Красотка", "Красавица наша невероятная", - гласят лестные отзывы подписчиков под фото супруги Владимира Преснякова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2224544-roskoshnaya-uletevshaya-v-dubay-natalya-podolskaya-pokazala-figuru-v-kupalnike/