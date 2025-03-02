"Я в пути": Ирина Шейк снялась в бикини с флагом Бразилии перед карнавалом в Рио

Супермодель Ирина Шейк заявила, что примет участие в карнавале в Рио-де-Жанейро - манекенщица выложила фотов бикини с флагом Бразилии, передает NUR.KZ.

39-летняя модель опубликовала в своем профиле в Instagram фотографии в преддверии фестиваля.

Шейк позировала перед зеркалом в крошечном бикини с бразильским флагом, а также показала маникюр, где тоже присутствует флаг этой страны.

"Бразилия, я уже в пути... Рада быть частью магии Карнавала-де-Рио! Следите за всеми незабываемыми моментами, не могу дождаться, чтобы поделиться ими с вами", - написала Ирина.

"Ура", "Добро пожаловать", "Ты такая красивая", "Ееее, Бразилия", "Удивительная женщина", - писали фанаты.

По информации на сайте IMDb, Ирина Шейк (Шайхлисламова Ирина Валерьевна) родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске (Челябинская область России).

Международное признание Шейк получила в 2007 году, когда стала эксклюзивным лицом нижнего белья Intimissimi.

Она также снималась для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue и стала первой русской моделью, украсившей его обложку в 2011 году.