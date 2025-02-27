"Я - самый главный свой фанат": Серябкина выложила чувственные фото в соцсети

39-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-солистка группы SEREBRO, выложила в соцсети волнующие фото и написала пост-откровение, передает NUR.KZ.

Ольга добавила в ленту чувственные фото и рассказала, что входит в формулу ее успеха.

"Я та, кто всегда смотрит на себя в зеркало с интересом. Я своя самая большая опора. Свой самый главный фанат. Я та, кто себя априори любит, принимает и поддерживает.

Та, кто, зная все свои слабости и неточности, сохранит их втайне от внешнего мира. И это база, которая входит в формулу успеха", - написала Серябкина.

Певица отметила, что каждый из нас подвергается оценке ежедневно. Но нужно знать себе цену, считает она.

"Ты можешь быть по мнению других недостаточно хорош/талантлив/молод/красив... Но когда твоя внутренняя настройка правильная, это твой щит и возможность всегда идти вперед, оценивая себя по достоинству. Кто сказал, что надо так, а не иначе?" - заключила артистка.

"Это очень мудрые мысли, вызывают восхищение. Скажите, а вы сами к этому состоянию пришли или с психологом?", "Горячо", "У вас много сексуальной энергии", "Помимо того, что она красива, она еще и очень мудра! Сильные и содержательные слова", "Шикарная", - гласят отзывы.