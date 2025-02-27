"Грусть вам не к лицу": новый образ Асель Сагатовой оценили фанаты

Казахстанская актриса Асель Сагатова, звезда фильмов "Рэкетир" и "My love is Aisulu", поделилась в Instagram новой фотосессией. Поклонники оценили фото, передает NUR.KZ.

"Что там, за шумом мыслей? Пространство. Дыхание. Попытка разглядеть истинное "я", - написала Асель под фото.

Черно-белые фото Асель вдохновили ее подписчиков - они оценили не только красоту модели, но и мастерство фотографа. Образ актрисы пользователи соцсети назвали нежным и немного грустным.

"Вот это прям красиво и глубоко", "За моим шумом мыслей стоит большое желание с тобой встретиться", "Асель, люблю и обожаю", "За шумом моих мыслей наконец-то пробилась твоя красота и мастерство фотографа. Очень красиво", "Грусть вам не к лицу", "Ждем очаровательную улыбку", - отреагировали фанаты.