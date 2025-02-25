Мадина Садвакасова попозировала в горах в эффектном наряде и вызвала обсуждение в Сети

Казахстанская певица Мадина Садвакасова порадовала фанатов в Instagram новой фотосессией. Артистка появилась в новом образе, который оценили ее фанаты, передает NUR.KZ.

"Чтобы сделать эти фото на вершине горы, фотографу дали 2 минуты. Вот, что он успел сделать, как вам?" - рассказала исполнительница хита "Сүйген жүрек".

45-летняя Мадина запечатлелась в эффектном образе. Ее аутфит и пейзаж, на фоне которого были сделаны фотографии, впечатлили поклонников ее творчества.

"Классная Мадина, вам все идет", "Сногсшибательная", "Красивая такая", "Вы такая нежная", "Веет весной и красотой", "Волшебные кадры", - написали ей в соцсети.

Однако не все были восхищены фотосессией.

"Фотошопа много", "Ой, Мадина, пора уже дочку родить и дома сидеть", - отмечено под публикацией.