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Мадина Садвакасова попозировала в горах в эффектном наряде и вызвала обсуждение в Сети

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова порадовала фанатов в Instagram новой фотосессией. Артистка появилась в новом образе, который оценили ее фанаты, передает NUR.KZ.

"Чтобы сделать эти фото на вершине горы, фотографу дали 2 минуты. Вот, что он успел сделать, как вам?" - рассказала исполнительница хита "Сүйген жүрек".

45-летняя Мадина запечатлелась в эффектном образе. Ее аутфит и пейзаж, на фоне которого были сделаны фотографии, впечатлили поклонников ее творчества.

"Классная Мадина, вам все идет", "Сногсшибательная", "Красивая такая", "Вы такая нежная", "Веет весной и красотой", "Волшебные кадры", - написали ей в соцсети.

Однако не все были восхищены фотосессией.

"Фотошопа много", "Ой, Мадина, пора уже дочку родить и дома сидеть", - отмечено под публикацией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2223635-madina-sadvakasova-popozirovala-v-gorah-v-effektnom-naryade-i-vyzvala-obsuzhdenie-v-seti/