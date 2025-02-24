"Настоящая звезда": девушку Тимати в гипюровом комбинезоне сравнили с Ириной Шейк

Девушка рэпера Тимати, модель Валентина Иванова поделилась в соцсети новой фотосессией. Она предстала в неожиданном образе с розовыми волосами, передает NUR.KZ.

Розовый парик и оригинальный комбинезон, под которым не видно белья, неброский макияж и очки в черной оправе, черные полусапожки на шпильке - образ Валентины Ивановой вызвал бурю обсуждений в Сети. Подписчики отметили, что девушка рэпера Тимати очень красива.

"Как всегда шикарно! Розовый парик — просто огонь, ты выглядишь как настоящая звезда!", "Она мне напоминает Ирину Шейк, какая породистая шикарная дама", "А мне напоминает Решетову", "Бьянка Цензори прям", "Роскошная", "Пантера", "Она похожа на актрису из фильма "Такси", "Кошечка", - отметили пользователи соцсети под публикацией.