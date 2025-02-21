Индира Едильбаева появилась в нежном образе и представила новый трек о любви
Опубликовано:
Казахстанская исполнительница Индира Едильбаева разместила в соцсети фото, на которых появилась в нежном образе и представила свой новый трек "Муза", передает NUR.KZ.
"Слушайте мой новый трек "Муза" на всех площадках и оставляйте свои мысли под постом", - написала Индира, поблагодарив за красивые фото и обложку трека творческую команду.
Певица появилась на фото в белом корсете и рваных светлых джинсах. Волосы артистки собраны в тугой низкий пучок, а вдоль лица выпущены длинные пряди. Шею певицы украшает жемчужная нить и короткая цепочка.
Образ получился воздушным, легким и нежным, что не могли не оценить поклонники творчества Индиры Едильбаевой. Они оставили под постом смайлики в виде огня и красных сердец.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2222678-indira-edilbaeva-poyavilas-v-nezhnom-obraze-i-predstavila-novyy-trek-o-lyubvi/