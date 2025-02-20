"Совершенство": 43-летняя Алессандра Амбросио в купальнике вызвала восторг в Сети

43-летняя бразильская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала фотографии в купальнике и восхитила фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Алессандра попозировала на лоне природы лежа в гамаке в фиолетовом купальнике. На фото модель смотрит в камеру и улыбается. Легкий макияж подчеркнул ее естественную красоту.

"Вайб середины недели", - отметила она.

Фанаты остались под впечатлением и написали об этом в комментариях.

"Это так здорово, я желаю вам хорошего вечера, дорогая Алессандра", "Какая сексуальная", "Одно слово - совершенство", "Превосходно", "Как я люблю тебя", "Ты огромный мир в моем маленьком сердце", "Королева", "Очень милая и красивая. Ты просто великолепна", "Классный вайб", - отмечено под постом.