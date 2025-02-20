"Совершенство": 43-летняя Алессандра Амбросио в купальнике вызвала восторг в Сети
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43-летняя бразильская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала фотографии в купальнике и восхитила фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.
Алессандра попозировала на лоне природы лежа в гамаке в фиолетовом купальнике. На фото модель смотрит в камеру и улыбается. Легкий макияж подчеркнул ее естественную красоту.
"Вайб середины недели", - отметила она.
Фанаты остались под впечатлением и написали об этом в комментариях.
"Это так здорово, я желаю вам хорошего вечера, дорогая Алессандра", "Какая сексуальная", "Одно слово - совершенство", "Превосходно", "Как я люблю тебя", "Ты огромный мир в моем маленьком сердце", "Королева", "Очень милая и красивая. Ты просто великолепна", "Классный вайб", - отмечено под постом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2222418-sovershenstvo-43-letnyaya-alessandra-ambrosio-v-kupalnike-vyzvala-vostorg-v-seti/