Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Совершенство": 43-летняя Алессандра Амбросио в купальнике вызвала восторг в Сети

Опубликовано:

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио. Фото: instagram.com/alessandraambrosio

43-летняя бразильская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала фотографии в купальнике и восхитила фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Алессандра попозировала на лоне природы лежа в гамаке в фиолетовом купальнике. На фото модель смотрит в камеру и улыбается. Легкий макияж подчеркнул ее естественную красоту.

"Вайб середины недели", - отметила она.

Фанаты остались под впечатлением и написали об этом в комментариях.

"Это так здорово, я желаю вам хорошего вечера, дорогая Алессандра", "Какая сексуальная", "Одно слово - совершенство", "Превосходно", "Как я люблю тебя", "Ты огромный мир в моем маленьком сердце", "Королева", "Очень милая и красивая. Ты просто великолепна", "Классный вайб", - отмечено под постом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2222418-sovershenstvo-43-letnyaya-alessandra-ambrosio-v-kupalnike-vyzvala-vostorg-v-seti/