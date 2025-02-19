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"Мечта, которую давно следовало осуществить": Айя Шалкар показала фото с отдыха на Мальдивах

Опубликовано:

Айя Шалкар
Айя Шалкар. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Известная казахстанская модель и художница Айя Шалкар разместила в соцсети фото с отдыха на Мальдивских островах. Снимки заворожили ее подписчиков, передает NUR.KZ.

Айя предложила полюбоваться ее фото, разместив их в карусели. На некоторых из них она запечатлелась у океана в платье без белья, в одном из кадров модель появилась в мини-платье, продемонстрировав длинные стройные ноги.

А также добавила фото в черном бикини, снятое у бассейна.

"Мечта, которую давно следовало осуществить, и каждая мелочь стоила того, чтобы подождать", - написала она.

"Гармония с природой и элегантность в каждом движении – просто восхитительно!", "Космос", "Бесподобная", "Великолепная", "Айя, я давно в тебя влюблен", - отреагировали поклонники в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2222115-mechta-kotoruyu-davno-sledovalo-osushchestvit-ayya-shalkar-pokazala-foto-s-otdyha-na-maldivah/