"Мечта, которую давно следовало осуществить": Айя Шалкар показала фото с отдыха на Мальдивах
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Известная казахстанская модель и художница Айя Шалкар разместила в соцсети фото с отдыха на Мальдивских островах. Снимки заворожили ее подписчиков, передает NUR.KZ.
Айя предложила полюбоваться ее фото, разместив их в карусели. На некоторых из них она запечатлелась у океана в платье без белья, в одном из кадров модель появилась в мини-платье, продемонстрировав длинные стройные ноги.
А также добавила фото в черном бикини, снятое у бассейна.
"Мечта, которую давно следовало осуществить, и каждая мелочь стоила того, чтобы подождать", - написала она.
"Гармония с природой и элегантность в каждом движении – просто восхитительно!", "Космос", "Бесподобная", "Великолепная", "Айя, я давно в тебя влюблен", - отреагировали поклонники в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2222115-mechta-kotoruyu-davno-sledovalo-osushchestvit-ayya-shalkar-pokazala-foto-s-otdyha-na-maldivah/