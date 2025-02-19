Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Как прекрасен мой Казахстан": Мадина Садвакасова устроила фотосессию в алматинских горах

Опубликовано:

Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Отечественная певица Мадина Садвакасова, исполнительница хита "Сүйген жүрек", порадовала фанатов в Instagram новыми фотографиями, снятыми в горах, передает NUR.KZ.

"Это не Швейцария, это наш Казахстан! Как ты прекрасен, мой Казахстан. Как чудесны твои горы", - отметила Мадина.

На фото певица запечатлелась в заснеженных горах в коричневом платье и светлой шубе. В качестве аксессуаров к образу она выбрала белый чокер в виде цветка и ободок в тон к платью, а также коричневый кожаный ремень и объемные серьги.

На некоторых фото артистка позирует у деревянного стола, на котором красуются несколько красивых пиал.

"Да какая Швейцария, конечно, это Казахстан!", "Люблю", "Красотка", "Великолепная", - написали ей в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2222043-kak-prekrasen-moy-kazahstan-madina-sadvakasova-ustroila-fotosessiyu-v-almatinskih-gorah/