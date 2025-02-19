"Как прекрасен мой Казахстан": Мадина Садвакасова устроила фотосессию в алматинских горах

Отечественная певица Мадина Садвакасова, исполнительница хита "Сүйген жүрек", порадовала фанатов в Instagram новыми фотографиями, снятыми в горах, передает NUR.KZ.

"Это не Швейцария, это наш Казахстан! Как ты прекрасен, мой Казахстан. Как чудесны твои горы", - отметила Мадина.

На фото певица запечатлелась в заснеженных горах в коричневом платье и светлой шубе. В качестве аксессуаров к образу она выбрала белый чокер в виде цветка и ободок в тон к платью, а также коричневый кожаный ремень и объемные серьги.

На некоторых фото артистка позирует у деревянного стола, на котором красуются несколько красивых пиал.

"Да какая Швейцария, конечно, это Казахстан!", "Люблю", "Красотка", "Великолепная", - написали ей в Сети.