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"Принцесса острова": Николь Шерзингер похвасталась фигурой на пляжных фото

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Николь Шерзингер
Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger

46-летняя американская певица Николь Шерзингер покрасовалась в купальнике. Пляжные фотографии артистка разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Соль в волосах, солнце на коже, а океан все еще отдается эхом — несущий с собой безмятежность даже в этот холодный зимний день в Нью-Йорке", - написала она, вспоминая свой отдых.

На фото Николь запечатлелась в голубом купальнике, фанаты тут же отметили ее стройную фигуру и красивый загар.

"Рожденная, чтобы нежиться под солнцем у океана, но вынужденная находиться в холодном Нью-Йорке", "Принцесса Моана", "Такое потрясающее тело", "Королева в бикини", "Принцесса острова", "Я так люблю тебя, Николь", - отреагировали ее преданные фанаты в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2221800-princessa-ostrova-nikol-sherzinger-pohvastalas-figuroy-na-plyazhnyh-foto/