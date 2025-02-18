"Принцесса острова": Николь Шерзингер похвасталась фигурой на пляжных фото

46-летняя американская певица Николь Шерзингер покрасовалась в купальнике. Пляжные фотографии артистка разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Соль в волосах, солнце на коже, а океан все еще отдается эхом — несущий с собой безмятежность даже в этот холодный зимний день в Нью-Йорке", - написала она, вспоминая свой отдых.

На фото Николь запечатлелась в голубом купальнике, фанаты тут же отметили ее стройную фигуру и красивый загар.

"Рожденная, чтобы нежиться под солнцем у океана, но вынужденная находиться в холодном Нью-Йорке", "Принцесса Моана", "Такое потрясающее тело", "Королева в бикини", "Принцесса острова", "Я так люблю тебя, Николь", - отреагировали ее преданные фанаты в Сети.