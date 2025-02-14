"Шикарная леди": Мадина Садвакасова очаровала фанатов ярким образом

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова, исполнительница хита "Сүйген жүрек", показала новые фотографии в Instagram - певица вновь порадовала фанатов преображением, передает NUR.KZ.

Мадина любит примерять разные образы - на этот раз она появилась в черно-белом наряде с открытым плечом. Огромный белый бант украшал зону декольте.

Привлекает внимание и прическа Мадины - оригинальная и необычная. Для завершения образа артистка выбрала крупные серебристые серьги.

Образ певицы получился ярким и выразительным, что не могли не отметить ее преданные фанаты.

"Вы же просто огонь", "Нежная", "О, мой Бог", "Какая молодая, какая красивая", "Люблю вас", "Мадина - естественная красавица", "Как будто не 79, а 89 года рождения", "Шикарная леди", - высказались фанаты в комментариях под постом.