43-летняя голливудская актриса Джессика Альба показала лицо без макияжа и фильтров - звезда "Города грехов" опубликовала утреннее селфи, передает NUR.KZ.

Фото появилось в профиле актрисы в Instagram.

Альма продемонстрировав естественную красоту, отказавшись без макияжа и укладки. В публикации актриса рассказала о полнолунии во Льве.

Поклонники Джессики оценили ее натуральную красоту.

"Великолепно, как всегда, милая", "Утренняя красота", Потрясающая форма", "У тебя такая естественная красота", - писали они.

По данным IMDb, Джессика Мари Альба родилась 28 апреля 1981 года в Калифорнии. С 5 лет она мечтала стать актрисой. В 12 лет Альба пошла на свой первый урок актерского мастерства и уже через 9 месяцев с ней подписал контракт агент.

Ее дебют в полнометражном кино состоялся в 1993 году в комедии "Затерянный лагерь".

В 1994 году она начала сниматься на телевидении, получив постоянную роль в сериале на Nickelodeon. С того момента она снялась в десятках фильмов.

Популярность пришла к Альбе в нулевые - сначала она снялась в фильме "Город грехов", а после сыграла одну из главных ролей в фильме "Фантастическая четверка".