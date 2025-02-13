"Каждой хочется выглядеть роскошно": Глафира Тарханова изумила фанатов преображением

41-летняя российская актриса Глафира Тарханова показала в соцсети свое преображение - звезда сериала "Громовы" появилась в наряде, сшитом в узбекском стиле, передает NUR.KZ.

"Каждой хочется выглядеть роскошно!" - отметила она под фото, поблагодарив творческую команду, которая работала над съемками.

Мать пятерых детей появилась в наряде, сшитом в узбекском стиле. К нему она добавила длинные серебристые перчатки. Волосы Глафира собрала в аккуратный пучок, а длинные серьги прекрасно украсили ее образ.

"Красотка! Обожаю эту замечательную актрису", "Роскошная фотоссесия, Глафирочка!", "Это национальный узбекский материал, который имеет уникальный и неповторимый узор", "Несравненная красотка", "В каждом образе вы прекрасны и неотразимы", "Вау, богиня", "Шикарная", "Вам идет ткань адрас", - отметили в Сети.