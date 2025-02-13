"Каждой хочется выглядеть роскошно": Глафира Тарханова изумила фанатов преображением
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41-летняя российская актриса Глафира Тарханова показала в соцсети свое преображение - звезда сериала "Громовы" появилась в наряде, сшитом в узбекском стиле, передает NUR.KZ.
"Каждой хочется выглядеть роскошно!" - отметила она под фото, поблагодарив творческую команду, которая работала над съемками.
Мать пятерых детей появилась в наряде, сшитом в узбекском стиле. К нему она добавила длинные серебристые перчатки. Волосы Глафира собрала в аккуратный пучок, а длинные серьги прекрасно украсили ее образ.
"Красотка! Обожаю эту замечательную актрису", "Роскошная фотоссесия, Глафирочка!", "Это национальный узбекский материал, который имеет уникальный и неповторимый узор", "Несравненная красотка", "В каждом образе вы прекрасны и неотразимы", "Вау, богиня", "Шикарная", "Вам идет ткань адрас", - отметили в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2220632-kazhdoy-hochetsya-vyglyadet-roskoshno-glafira-tarhanova-izumila-fanatov-preobrazheniem/