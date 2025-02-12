"Cтильная и утонченная": МакSим покрасовалась в латексном платье

41-летняя российская певица Марина Абросимова, известная как МакSим, запечатлелась в латексном платье. Фанаты в Instagram оценили ее новый образ, передает NUR.KZ.

МакSим покрасовалась в латексном платье цвета бордо, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру. Поверх платья певица надела белое пальто. Волосы она зачесала назад и добавила к аутфиту крупные золотистые серьги.

Фанаты тут же отреагировали на ее преображение и не поскупились на "лайки".

"Очень красиво", "Пушка", "Марина, это лучшее фото, очень красивая", "Такой непривычный, но классный образ", "Это что за красотка на фото? Марина, шикарно выглядишь", "Это что за богиня? Просто шикарная", "Такая стильная и утонченная, самая прекрасная", "Умопомрачительная", "Какой взгляд!" - пишут ей под фото.