Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Восторг": Катя Сафарова появилась в необычных образах с выбеленными бровями

Опубликовано:

Катя Сафарова
Катя Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova

Победительница восьмого сезона шоу "Холостяк" Катя Сафарова представила на суд фанатов в Instagram новую фотосессию, в ходе которой примерила необычные образы, передает NUR.KZ.

На новых фото Сафарова предстала в трех образах - она попозировала в красном кожаном платье, белой рубашке и юбке с высоким разрезом, а также запечатлелась сидя на кровати в джемпере защитного цвета.

Примечательно, что Катя выбрала необычный макияж - бледные губы и выбеленные брови.

"Это очень талантливо", "Я умер", "Зеленые туфли прям в самое сердце", "Стиль!", "На первом фото показалось, как будто Скарлетт Йохансон. Обалдела, когда поняла, что это ты", "Ты обожгла брови, задувая свечи?", "Я тебя не узнала", "Восторг", - написали подписчики.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2220129-vostorg-katya-safarova-poyavilas-v-neobychnyh-obrazah-s-vybelennymi-brovyami/