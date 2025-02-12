"Восторг": Катя Сафарова появилась в необычных образах с выбеленными бровями

Победительница восьмого сезона шоу "Холостяк" Катя Сафарова представила на суд фанатов в Instagram новую фотосессию, в ходе которой примерила необычные образы, передает NUR.KZ.

На новых фото Сафарова предстала в трех образах - она попозировала в красном кожаном платье, белой рубашке и юбке с высоким разрезом, а также запечатлелась сидя на кровати в джемпере защитного цвета.

Примечательно, что Катя выбрала необычный макияж - бледные губы и выбеленные брови.

"Это очень талантливо", "Я умер", "Зеленые туфли прям в самое сердце", "Стиль!", "На первом фото показалось, как будто Скарлетт Йохансон. Обалдела, когда поняла, что это ты", "Ты обожгла брови, задувая свечи?", "Я тебя не узнала", "Восторг", - написали подписчики.