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"Воплощение изящества и очарования": новый образ Асель Сагатовой обсудили в Сети

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова, сыгравшая в фильме "Рэкетир", показалась в новом образе перед фанатами в Instagram и собрала комплименты, передает NUR.KZ.

На фото Сагатова появилась в в стиле Total black, демонстрируя длинные и стройные ноги. Мягкие локоны Асель и нюдовый макияж завершили ее мечтательный образ.

"Внутренний мир — это сад, который мы выращиваем сами. Его цветение отражается в каждом нашем взгляде, слове и действии, меняя мир вокруг нас", - отметила Асель.

"Хороша!", "Люблю и обнимаю", "Асель, любой образ вам к лицу, красотка", "Вы потрясающая девушка", "Воплощение изящества и очарования", "Если честно, я рад, что когда-то посмотрел "Рэкетир", потому что увидел самую прекрасную актрису на свете", - не скрывали своего восхищения фанаты.

Напомним, Асель Сагатова порассуждала о том, как важно не сдаваться в сложные моменты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2219871-voploshchenie-izyashchestva-i-ocharovaniya-novyy-obraz-asel-sagatovoy-obsudili-v-seti/