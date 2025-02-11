"Воплощение изящества и очарования": новый образ Асель Сагатовой обсудили в Сети

Казахстанская актриса Асель Сагатова, сыгравшая в фильме "Рэкетир", показалась в новом образе перед фанатами в Instagram и собрала комплименты, передает NUR.KZ.

На фото Сагатова появилась в в стиле Total black, демонстрируя длинные и стройные ноги. Мягкие локоны Асель и нюдовый макияж завершили ее мечтательный образ.

"Внутренний мир — это сад, который мы выращиваем сами. Его цветение отражается в каждом нашем взгляде, слове и действии, меняя мир вокруг нас", - отметила Асель.

"Хороша!", "Люблю и обнимаю", "Асель, любой образ вам к лицу, красотка", "Вы потрясающая девушка", "Воплощение изящества и очарования", "Если честно, я рад, что когда-то посмотрел "Рэкетир", потому что увидел самую прекрасную актрису на свете", - не скрывали своего восхищения фанаты.

Напомним, Асель Сагатова порассуждала о том, как важно не сдаваться в сложные моменты.