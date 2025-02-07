"Ветер в волосах и счастье в глазах": Асель Аскар поделилась пляжными фото из Камбоджи

Казахстанская актриса Асель Аскар, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", разместила фото из Камбоджи, на которых попозировала в пляжном наряде, передает NUR.KZ.

Пляж, океан и загоревшая Асель в сером купальнике в спортивном стиле - фото актрисы впечатлили ее верных поклонников в Instagram.

"Если отдыхать, то только так", - написала Асель.

"Море вам к лицу: золотистый загар, ветер в волосах и счастье в глазах", "Немного ветра в ленту, танцуем босиком на песке", "Нереальные кадры. Если фигура, то только такая", "Твоя самоуверенность и сила духа заставляют меня восхищаться", "Фото, которые должны быть на обложке", "Красавица", "Ты как картинка, воплощающая в себе совершенство и изящество", "Волшебная красота", - пишут комментарии фанаты.