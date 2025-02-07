Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ветер в волосах и счастье в глазах": Асель Аскар поделилась пляжными фото из Камбоджи

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", разместила фото из Камбоджи, на которых попозировала в пляжном наряде, передает NUR.KZ.

Пляж, океан и загоревшая Асель в сером купальнике в спортивном стиле - фото актрисы впечатлили ее верных поклонников в Instagram.

"Если отдыхать, то только так", - написала Асель.

"Море вам к лицу: золотистый загар, ветер в волосах и счастье в глазах", "Немного ветра в ленту, танцуем босиком на песке", "Нереальные кадры. Если фигура, то только такая", "Твоя самоуверенность и сила духа заставляют меня восхищаться", "Фото, которые должны быть на обложке", "Красавица", "Ты как картинка, воплощающая в себе совершенство и изящество", "Волшебная красота", - пишут комментарии фанаты.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2218767-veter-v-volosah-i-schaste-v-glazah-asel-askar-podelilas-plyazhnymi-foto-iz-kambodzhi/